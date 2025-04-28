Okul müdürü, kendisi ile aynı kadınla ilişki yaşayan, öğretmene İngiliz anahtarı ile saldırdı

Bir okulda yaşanan aşk üçgeni ve kıskançlık krizi, şiddet olayıyla sonuçlandı. Evli bir okul müdürü, kendisiyle aynı kadınla ilişki yaşadığını düşündüğü yardımcısına iş yerinde saldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 54 yaşındaki müdür Anthony John Felton'ın, 51 yaşındaki yardımcısı Richard Pyke'a çalışma masasında otururken boru anahtarıyla defalarca vurduğu görülüyor.

Okulda yaşanan bu olay sonrası Felton, "kasten ağır yaralama girişimi" suçunu kabul etti ve iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Felton, olaya karışan kadın öğretmenle evlilik dışı bir çocuk sahibi olduğunu da öğrenmişti.

Üç çocuk babası Felton (okuldaki herkes ona John diye hitap ediyordu), yardımcısı Pyke ile uzun yıllardır arkadaştı. Ancak Güney Galler'deki Port Talbot'taki St Joseph's Katolik Okulu'nda "kontrolden çıkan bir kıskançlık krizi" yaşadı.

Felton, yakın zamana kadar ilişki yaşadığı kadın öğretmenle yardımcısı Pyke'ın da ilişki kurduğuna inanıyordu. Aynı zamanda o kadının çocuğunun babası olduğunu öğrenmiş olması da psikolojisini derinden etkilemişti.

5 Mart günü Felton, 800 öğrencili okulda Pyke'ın ofisine bir veliyle ilgili e-postayı görüşmek bahanesiyle gitti. Paltosunun altına sakladığı boru anahtarını, odadaki diğer öğretmen çıktıktan sonra ortaya çıkardı.

Pyke'ın arkası dönükken hiç beklemediği bir anda anahtarla kafasına vurdu ve onu yere düşürdü. Saldırı sırasında "Ne yaptığını biliyorsun!" diye bağırırken, okuldaki diğer öğretmenler olaya müdahale etmek için koşuşturdular.

Mahkemede gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri, duruşmayı izleyenleri şoke etti. Görüntülerde Felton'ın Pyke'ın kafasına arkadan vurduğu açıkça görülüyordu.

Polis açıklamasında, Pyke'ın hastaneden hafif yaralanmalarla taburcu edildiği belirtildi.

Savcı Ieuan Rees şöyle konuştu: "Richard Pyke 18 yıldır aynı okulda çalışıyor ve şu anda müdür yardımcısı. İkisi uzun yıllardır hem arkadaş hem de mesai arkadaşıydılar."