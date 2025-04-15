Okul Bahçesinde Korkunç Cinayet: 14 Yaşındaki Kız, Arkadaşı Tarafından Katledildi

Edirne'de Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde aynı yaştaki E.A tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki G.C.'nin ablası Nurhan Alüzrek, tv100'de yaşananları anlattı. Alüzrek, 'Sanki kendilerine bir kurban arıyorlar' gibi geliyor bana. Çünkü kardeşimin onunla hiçbir bağlantısı yok. Kardeşimi okula çağırıyor 'son kez konuşalım diyor" dedi.

Olay, 5 Nisan akşamı, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 14 yaşındaki G.C.'nin cansız bedeni bulundu. G.C.'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından başlatılan incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) gözaltına alınıp tutuklandı.

G.C.'nin acılı ablası Nurhan Alüzrek, G.C.'nin yaşanılanları tv100'de anlattı.

"KATİLİ SAVUNAN İNSANLAR OLUYOR"

"Öncelikle bütün samimiyetimle söylüyorum, programınıza davet ettiğiniz için, kardeşimin sesini duyurmama vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu katil zaten bunu planlamış. Bazı dedikodular duyuyoruz, uyuşturucu etkisinde ya da bir an ki o canilikle yaptı vesaire, cinnet geçirdi bu gibi sözler duyuyoruz ve katili savunan insanlar oluyor maalesef"

"TAMAMEN KASITLI..."

"Olay günün 2-3 gün önce gruptaki arkadaşlarına hangi cezaevine gireceğine kadar bilip, arkadaşlarından bana don, atlet alın getirin vesaire... Arkadaşlarının ona söylemi, paran var mı? oyun var mı bunun var mı? diye sorması. Tamamen kasıtlı bir şekilde saplantılı bir şekilde yapması..."

"ARKADAŞ GİBİYDİM"

"Kardeşimin sevgilisi kesinlikle değil. Tanışmalarına bir kız arkadaşı vesile olmuş. Görüşüyorlar fakat kardeşim bunun nasıl bir insan olduğunu duyunca, anlayınca tamamen uzaklaşıyor. Nasıl bir insan olduğunu fark ettiğinde bana bahsetti. Ben kardeşimle abla kardeş gibi değil arkadaş gibiydim. Her şeyini bana anlatır."

"PSİKOPAT OLDUĞUNU VURGULADI"

"Tamamen psikopat olduğunu vurguladı. Konuşma şeklinin davranışlarının çok farklı olduğunu söyledi bana. Ben elimi ayağımı tamamen kestim. Bunu bana kendisi söyledi. Bende kardeşime uzaklaşmasını söyledim."

"SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞ"

"1,5 sene içerisinde bunlar ne bir görüşme, ne bir konuşma hiçbir şekilde bağlantılıları yok. Kardeşimi saplantı haline getiriyor. Sosyal medyada garip söylemlerle paylaşmış ama bizim haberimiz yok"

"G.C. 30'DAN FAZLA DARBEYLE KATLEDİLİYOR"

'Sanki kendilerine bir kurban arıyorlar' gibi geliyor bana. Çünkü kardeşimin onunla hiçbir bağlantısı yok. Kardeşimi okula çağırıyor 'son kez konuşalım diyor.