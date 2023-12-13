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Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen "Öğrencimin 15 yaşından büyük olduğunu düşünmüştüm, pişmanım" dedi

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BURSA'da özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan S.Y.'nin.(38), sınavdan 100 puan aldığı için ödüllendireceğini söylediği kız öğrencisi Ö.K.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davada, 22 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu öğretmen S.Y., duruşmada, "Öğrencimin 15 yaşından büyük olduğunu düşünmüştüm, pişmanım" dedi.

Denizhan KARAHANCI/BURSA, (DHA)- BURSA'da özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan S.Y.'nin.(38), sınavdan 100 puan aldığı için ödüllendireceğini söylediği kız öğrencisi Ö.K.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davada, 22 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu öğretmen S.Y., duruşmada,"Öğrencimin 15 yaşından büyük olduğunu düşünmüştüm, pişmanım" dedi.

Bursa'da,özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., sınavından 100 puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'dasınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine davet etti. Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarapiçtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

AİLESİ CEP TELEFONUNDA FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi. Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşma istedi. Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

TUTUKLANDI

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda hakkında, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 yıl ile 22 sene arasında hapis cezası istenen S.Y.'nin yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

'EVİME GELMEK İSTEDİ'

Mahkemede savunmasını yapan tutuklu öğretmen, "Sınavdan 100 alan öğrencilerime kahve ısmarlayacağımı söylemiştim. Ö.K. sınavdan tam puan almıştı. Bana kendisine kahve ısmarlamamı söyledi. Benim evimde atölyem vardı. Onu görmek istediğini söyleyerek evime gelmek istedi, Ben de davet ettim. Kahvemizi içtikten sonra bana alkol almayı teklif etti. Birlikte şarap içtik, aramızda yakınlaşma başladı. Cinsel birlikteliğimiz olmadı. İlişkimiz devam ederken birbirimize mesaj ve görüntü atıyorduk. Ailesinin olaydan haberi olunca benimle buluşup ardından darbettiler ve aracımı parçaladılar. Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

'MÜVEKKİLİMİN 2 BİN ÖĞRENCİNİN YAŞINI BİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

S.Y.'nin avukatı Sedat Gülen, duruşmada yaptığı savunmada "Müvekkilim, Ö.K.'nİn yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K'nİn, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı. Bu aşamada S.Y'nin beraatını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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