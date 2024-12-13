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Öğretmen ve müdür şiddetiyle felç kalan gence son veda

Öğretmen ve müdür şiddetiyle felç kalan gence son veda
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Bolu'da 31 yıl önce öğretmen ve okul müdürünün darp ederek felç bıraktığı İbrahim Akkaş, memleketi Mengen'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da 31 yıl önce öğretmen ve okul müdürünün darp ederek felç bıraktığı İbrahim Akkaş, memleketi Mengen'de son yolculuğuna uğurlandı. Tabut başında gözyaşı döken acılı anne, "Sen eğitim şehidisin. Bütün vatan şehitlerimize selam söyle. Hepsi seni bekliyor" sözleriyle oğluna veda etti. 31 yıl boyunca yaşadıkları zorlukları anlatan aile bireyleri, müdür ve öğretmenin yeniden yargılanmasını istiyor.

Bolu'da 30 Aralık 1993'de Mengen Lisesi'nde okul müdürü Zihni Yetkin ve fen bilgisi öğretmeni Erdal Yücel'in saldırısına uğrayarak felç kalan ve o dönemde lise son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş, 31 yıllık yaşam mücadelesini dün kaybetti. Akkaş'ın cenazesi, memleketi Mengen'in Tabaklar Yazıkaya Camisi'nde kılınan namazın ardından Hacı Ahmetler köyünde defnedildi.

"Sen eğitim şehidisin, vatan şehitlerine selam söyle"

Cenaze namazı kılınmadan önce İbrahim Akkaş'ın annesi Mahinur Akkaş, tabutun başında duygu dolu anlar yaşadı. Anne Akkaş, "Sen eğitim şehidisin. Bütün vatan şehitlerimize selam söyle. Hepsi seni bekliyor. Hepsi sana kucak açtı. Hepsi yanlarına bekliyor. Sen önce Allah'a sonra da onlara emanetsin. Hepsine çokça selam söyle oğlum. Seni hiç unutmayacağım. 'Anne' dediğini de unutmayacağım. Benim sana hiç hakkım yok. Sen bana hakkını helal et oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Gezemedi, eğlenemedi. 'Acıktım', 'Su istiyorum' diyemedi"

Ağabeyinin öğretmen ve müdür tarafından dövülmesinin ardından felç kaldığını ve 31 yıllık süreçte hayatını yaşayamadığını vurgulayan kardeşi Aysel Akkaş, "Düşünecek bir şey kalmadı. Sonuç ortada. Neler neler yaşamadık ki. 31 yılda ne o yaşadı ne biz yaşadık. Hiç bir ihtiyacını karşılayamadı. Gezemedi, eğlenemedi. 'Acıktım', 'Su istiyorum' diyemedi. Biz müdürün tekrar yargılanmasını istiyoruz. Ceza almayan öğretmenin ceza almasını istiyoruz. Bunların birisi İstanbul'da, diğeri Mengen'de yaşıyor. Sokağa çıkıyorlar. Toplumda karşılık görüyorlar. Hem müdür hem de o öğretmen toplumda karşılık görmesin. Utanmadan insanların içine çıkıyorlar. Toplumda karşılık görmesin vicdansızlar" dedi.

"31 yıl boyunca biz yanındaydık"

Çocuğunun dayak yediğini fark ettiğinde bütün ailelere gidip uyarılarda bulunduklarını belirten anne Mahinur Akkaş, "Bunu biz yaşadık. Kimse yaşamadı. 31 yıl boyunca biz yanındaydık. Elimizden geleni yaptık. O zamanlar gençtik. Sürekli yanında oldum. Evladım elimden kayıp gitti. Müdüre 12 yıl ceza verdiler. Bu sürecin sadece 4 yılını yattı. Daha sonra iş verdiler ona. Sabah işe gitti akşamına çıktı. Bu ona ödül oldu. Biz o zamanlar diğer ailelere uyarılarda bulunduk. 'Dikkat edin' dedik. 'Öğretmenler çocukları dövüyor' dedik. Dikkatli olmalarını istedik. Birçok kişi bu kişilerden şikayetçi oldu. Öğretmenler çocukları hep dövdü. Biz çocuğumuza hep baktık yanında durmaya çalıştık. Her işine koştuk, yanında durduk. Ama bugün son yolculuğuna uğurluyoruz" diye konuştu.

"Suçu benim üzerime yıkmaya çalıştılar"

Baba Hüsamettin Akkaş ise "31 sene çok şeyler yaşadık. Hapisteki adama maaş verdiler, iş verdiler. Suçu benim üzerime yıkmaya çalıştı. 'Babası dövdü' dediler. Ben o süreci yaşadım. Benim kapıma geldiler, alıp götürdüler. 6 ay hastanede kaldım ben. O kadar kişinin şahit olmasına rağmen suçlu beni gösterdiler. Ben o süreci yaşadım. Kimse yaşamadı. 31 tane çocuk 1 tane öğretmen şahit olmasına rağmen beni suçlu gördüler. Ama ilerleyen süreçte öğretmen cezayı aldı. Çok şeyler yaşadık. Tekrar yargılanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu

Olay, 30 Aralık 1993 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mengen Lisesi'nde ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş (46), derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Yüce tarafından dövüldükten sonra teneffüste okul müdürü Zihni Yetkin'in yanına götürüldü. Okul müdürü Yetkin tarafından başı duvara vurularak tekme tokat dövülen İbrahim Akkaş, tekrar sınıfına gönderildi. Olaydan 2 saat sonra şiddetli baş ağrısı yaşayan İbrahim Akkaş, ders sırasında fenalaşarak bayıldı. Okul yetkililerinin aileye haber vermesi üzerine Akkaş, ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Akkaş'ın burada yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyatın ardından 6 ay boyunda hastanede kalan İbrahim Akkaş, bitkisel hayata girmesi sonucu felç kalarak yatağa mahkum kalmıştı.

Ailenin şikayeti üzerine haklarında dava açılan fen bilgisi öğretmeni Erdal Yüce ve okul müdürü Zihni Yetkin, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay 10 gün hapis cezası alan Erdal Yüce'nin cezası ertelenirken, 12 yıl hapis cezası alan okul müdürü Zihni Yetkin, 4 yıl 8 ay tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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