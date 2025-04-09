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Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar

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Samsun'da bir annenin kızını boynunu kırarak öldürdükten sonra intihar süsü verdiği olaya ilişkin yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kadının ağabeyinin 2021'de Hakkari'de şehit olduğu, biriktirdiği parayla açtığı psikolojik danışmanlık kliniğinin 6 Şubat depremlerinde yıkıldığı, gözünde yaşadığı sorundan dolayı ameliyat olduğu ve sağ bacağından kısmi felç geçirdiği öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında iddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın (34) ile tartıştığı annesi Sultan Günaydın (59) arasında evlerinin banyosunda boğuşma yaşandı. Anne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kızının bileklerini keserek intihar ettiği yönünde ihbarda bulundu. Adrese intikal eden polis ve sağlık ekipleri Tuba Bahar Günaydın'ın boğazı sıkılarak ve boynu kırılarak öldürüldüğü annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileklerini kestiğini tespit etti. Cani anne emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Olaya ilişkin yürek yakan detaylar ortaya çıktı.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Sultan Günaydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cani anne sevk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AÇTIĞI KLİNİK DEPREMDE YIKILMIŞ

Tuba Bahar Günaydın'ın ağabeyinin 2021 yılında Hakkari'de şehit olduğu ve aynı yıl eşinden de boşandığı bildirildi. Ayrıca Günaydın'ın Malatya'da biriktirdiği parasıyla 1 yıllık kirasını peşin ödeyerek psikolojik danışmanlık kliniği açtığı, kliniğin 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkıldığı, Günaydın'ın mülk sahibinin de depremde hayatını kaybetmesi nedeniyle ödediği kirayı geri alamaması dolayısıyla maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Samsun'a taşınan Günaydın'ın bir dönem özel okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra şehit ve gazi yakını kadrosundan buradaki Sakarya İlkokulu'nda PDR olarak göreve başladığı aktarıldı.

KISMI FELÇ GEÇİRMİŞ

Gözünden yaşadığı sıkıntıdan dolayı ameliyat olan ve sağ bacağından ise kısmi felç geçiren Günaydın'ın annesiyle yaşadığı, babasının ise memleketi Malatya'da ikamet ettiği öğrenildi.

Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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