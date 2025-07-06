Oğlunu korumak isterken öldürüldü

Gaziosmanpaşa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde 4 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı Cengiz Taş (42), oğluna hakaret eden Şükrü T. ile Ahmet K.'ya karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah çekti.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Şüpheli Ahmet K.'nın silahından çıkan kurşunlar Cengiz Taş'a isabet etti. Ardından Cengiz Taş'ın yakını Ferhat Taş, silahla karşılık verince şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Ferhat Taş, yaralı Cengiz Taş'ı hastaneye götürdü. Vücudunun iki farklı yerinden yaralanan Cengiz Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Taş'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Dün ikindi vakti Gaziosmanpaşa'da bulunan Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi Sarıyer'de bulunan Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan Cengiz Taş'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Şükrü T. ve Ahmet K.'nın yakalama çalışmaları sürüyor.