Oğlunu korumak isterken öldürüldü

Oğlunu korumak isterken öldürüldü
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Gaziosmanpaşa'da 42 yaşındaki adam oğluna hakaret edenlere karşılık verince çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldü. Adamın cenazesi toprağa verilirken kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Gaziosmanpaşa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde 4 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı Cengiz Taş (42), oğluna hakaret eden Şükrü T. ile Ahmet K.'ya karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah çekti.

Oğlunu korumak isterken öldürüldü

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Şüpheli Ahmet K.'nın silahından çıkan kurşunlar Cengiz Taş'a isabet etti. Ardından Cengiz Taş'ın yakını Ferhat Taş, silahla karşılık verince şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Ferhat Taş, yaralı Cengiz Taş'ı hastaneye götürdü. Vücudunun iki farklı yerinden yaralanan Cengiz Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlunu korumak isterken öldürüldü

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Taş'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Dün ikindi vakti Gaziosmanpaşa'da bulunan Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi Sarıyer'de bulunan Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan Cengiz Taş'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Şükrü T. ve Ahmet K.'nın yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Akepe tayyip yüzyılı türkiyesi

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

akepe tayyare yüzyılı Türkiyesi

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Teksas gibi ülkemiz, demek ki Ülkemizde yeterince denetim olmadığı görülüyor, Bu silahları nasıl taşıyabiliyorlar merak etmemek elde değil......Akpkk

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kaldırım ve yollarda çevirme olmalı... üstünde silah bulunduran derhal adliyeye... ruhsatlı silah bile yasaklanmalı... almanyada silah ancak avcılara veriliyor, icra memuruna bile verilmiyor... polis paydos edince silah karakolda kalıyor.

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