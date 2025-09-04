Oba Makarna Fabrikası Patlaması Davasında Sanıkların Tutukluluk Hali Devam Ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024 tarihinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Sanık fabrika müdürünün tutukluluk halinin devamına karar verilen davada mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine, mütalaa tamamlandığında taraflara tebliğ edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiindeki Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi ifadeye çağrıldı, 7'si gözaltına alındı. Fabrika müdürü V.U. tutuklanırken, 5 şüpheliye adli kontrol uygulanıp biri serbest bırakıldı. Yönetim kurulu başkanı M.M.Ö., dönemin genel müdürü A.Ö. ve satın alma sorumlusu İ.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T. patlamadan, korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K.'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B.'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık fabrika müdürü V.U. cezaevinden, tutuksuz sanık değirmen sorumlusu Ö.K. ise bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Müşteki avukatları, sanıkların "bilinçli taksir" çerçevesinde cezalandırılmasını ve takipsizlik kararı verilen fabrika yöneticileri hakkında yeniden soruşturma açılmasını talep etti. Celse arasında dosyaya giren evrakın okunmasının ardından söz alan müşteki avukatları, sanık V.U.'nun önceki duruşmadaki beyanlarının suçun "bilinçli taksir" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu sebeple tüm mağdur beyanlarının alınmasını, sanıkların bu suçtan cezalandırılmasını ve yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ile olay tarihinde görevde olan genel müdür A.Ö. hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanık V.U.'nun avukatları ise müvekkillerinin işveren sıfatı bulunmadığını öne sürerek, patlamaya ilişkin kamera görüntülerinin Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmesini ve tahliye talebini dile getirdi. Tutuksuz sanıkların avukatları da önceki savunmalarını yineleyerek eksik hususların tamamlanmasını ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasını istedi. Diğer sanıklar da sorumluluklarının bulunmadığını belirterek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, V.U.'nun tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini reddederek V.U.'nun tutukluluğunun sürmesine, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi. - SAKARYA