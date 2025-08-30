Nusaybin'den Midyat'a giden aile 4 gündür kayıp
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek üzere yola çıkan İsmail, Emine ve Hüseyin Güngör'den 4 gündür haber alınamıyor. Aile durumu polise bildirdi, arama çalışmaları devam ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek üzere yola çıkan 3 kişilik aileden 4 gündür haber alınamıyor.
İddiaya göre, 4 gün önce Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek üzere yola çıkan İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör'ün aile üyeleriyle son iletişiminin ardından kendilerinden bir daha haber alınamadı. Aile fertleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güngör ailesinin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa