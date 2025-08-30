Nusaybin'den Midyat'a giden aile 4 gündür kayıp

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek üzere yola çıkan İsmail, Emine ve Hüseyin Güngör'den 4 gündür haber alınamıyor. Aile durumu polise bildirdi, arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
