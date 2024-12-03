Yol kenarına çektiği TIR'da kendini astı, son anda jandarma kurtardı
Gaziantep Nurdağı'nda yol kenarına park ettiği aracının dorsesinde kendini halatla asan bir TIR şoförü, devriye görevindeki jandarma tarafından son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı.
Dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen olayda TIR şoförü E.C., aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı.
JANDARMA SON ANDA KURTARDI
Bu esnada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.