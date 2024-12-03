Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti

 ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

Yol kenarına çektiği TIR'da kendini astı, son anda jandarma kurtardı

Yol kenarına çektiği TIR'da kendini astı, son anda jandarma kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Nurdağı'nda yol kenarına park ettiği aracının dorsesinde kendini halatla asan bir TIR şoförü, devriye görevindeki jandarma tarafından son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı.

Dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen olayda TIR şoförü E.C., aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı.

Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

JANDARMA SON ANDA KURTARDI

Bu esnada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı.

Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

Olaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
img

Ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
img

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Derdine derman versin Alla.h güzel kardeşim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Halep Türkiye'nin mi oldu, Halep kimin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.