Tartıştığı adamı sokak ortasında vurdu

Nişantaşı'nda bir adam, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yakında bulunan polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ateş eden kişi, polis merkezine götürüldü. Yaralanan şahıs, kanlar içinde yerde yatarken çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı. O anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.