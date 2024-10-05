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Tartıştığı adamı sokak ortasında vurdu

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Nişantaşı'nda meydana gelen olayda, ismi henüz bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vuruldu. Vurulan şahıs kanlar içinde hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de şüpheliyi yakalayarak merkeze götürdü.

Nişantaşı'nda bir adam, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yakında bulunan polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ateş eden kişi, polis merkezine götürüldü. Yaralanan şahıs, kanlar içinde yerde yatarken çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı. O anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Tartıştığı adamı sokak ortasında vurdu

Tartıştığı adamı sokak ortasında vurdu

Tartıştığı adamı sokak ortasında vurdu

Tartıştığı adamı sokak ortasında vurdu
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Nişantaşı Güvenlik 3-sayfa

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