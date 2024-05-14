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Nihal Candan'dan koğuş arkadaşı Seçil Erzan açıklaması: Sürekli panik halinde, ölüm korkusu yaşayan biri

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Tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldığı günleri anlattı. Candan, "Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisiydi." dedi. Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın masum olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesi sonrası, hapishanede aynı koğuşta olduğu Seçil Erzan'la ilgili konuştu. Candan, Seçil Erzan'la çok vakit geçirmek istemediğini, Erzan'ın sürekli panik halinde, savaş modunda ve ölüm korkusu yaşadığını söyledi.

25 Nisan'da cezaevinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve sağlık kontrolünden geçirilen Nihal Candan, 26 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Candan 5.5 ay kaldığı cezaevinde, aynı koğuşta hüküm giydiği, ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la yaşadığı anıları anlattı.

Nihal Candan'dan koğuş arkadaşı Seçil Erzan açıklaması: Sürekli panik halinde, ölüm korkusu yaşayan biri

"PANİK HALİNDE, SAVAŞ MODUNDA, ÖLÜM KORKUSU YAŞAYAN BİRİYDİ"

Cezaevinde Erzan ile vakit geçirmek istemediğini ifade eden Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar'la bize iyi gelmeyeceği için." dedi.

Nihal Candan'dan koğuş arkadaşı Seçil Erzan açıklaması: Sürekli panik halinde, ölüm korkusu yaşayan biri

"SÜREKLİ ÇALIŞMASI GEREKEN BİR DOSYASI VARMIŞ GİBİYDİ"

Candan, "Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi. Sürekli çalışması gereken bir dosyası varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti." ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'dan koğuş arkadaşı Seçil Erzan açıklaması: Sürekli panik halinde, ölüm korkusu yaşayan biri

"ONUN İŞİ DAHA ZORDU"

"Seçil Erzan sizinle aynı koğuşta kalmaktan mutlu muydu?" sorusuna cevap veren Candan, "Onun işi daha zordu, iki deli... Deli derken bu kızlar cezaevinde gibi davranmıyor; kilo, saç cilt bakımı konuşuyorlar. Beyni oyalamak gerekiyordu." dedi.

Nihal Candan'dan koğuş arkadaşı Seçil Erzan açıklaması: Sürekli panik halinde, ölüm korkusu yaşayan biri

"SEÇİL ERZAN MASUM"

Nihal Candan ayrıca, Seçil Erzan'ın masum olduğunu düşündüğünü belirterek, "Masum olduğunu düşünüyorum onun. Söylenilen kadar değildir. En fazla mesleğinde bir şeyleri kapatmak için hata yapmış ya da bir üst yönetime söylememiştir yani." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sosyal Medya Nihal Candan Seçil Erzan Masum Hukuk Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

yakında kitap yazar Ondan sonra tekrar ünlü olur Adalete bak be

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Emre Yeşilyurt:

Özgüveni kes ! Bir şekil yap cezaevinden çık gözlerden uzak olayım moduna gireceğine röpörtaj vermiş! Arkası çok sağlam demek ki:))

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