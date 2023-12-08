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Niğde'de İsrail'i protesto edenlere tepki: 1 kişi gözaltına alındı

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Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında çıkan tartışmada polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren şahıs ile müşteriler arasında çıkan tartışmada polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları sürerken, İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar da devam ediyor. Niğde'de Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Starbucks İsrail Gazze Niğde İsrail Soruşturma Gözaltı 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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