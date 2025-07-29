New York'taki silahlı saldırıda yeni detaylar! Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü

New York'un göbeğinde, Midtown Manhattan'daki 345 Park Avenue adresinde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülkede şok etkisi yarattı. Saldırıya ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

NEW YORK'TAKİ SİLAHLI SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

NYPD Komiseri Jessica Tisch ve Belediye Başkanı Eric Adams'ın gece düzenlediği ortak basın toplantısında, saldırganın M4 tipi saldırı tüfeğiyle beş kişiyi vurduğu, dört kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın da olay yerinde intihar ettiği açıklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın elinde M4 saldırı tüfeğiyle binanın lobisine girdiği ve üniformalı bir NYPD memuruna doğrudan ateş açtığı görüldü. Komiser Tisch, saldırganın ardından bir sütunun arkasına saklanan kadını vurduğunu ve lobiyi yaylım ateşine tuttuğunu açıkladı.

Belediye Başkanı Eric Adams, Shane Tamura isimli saldırganın üzerinde bir not bulunduğunu ve bu notta Amerikan Futbol Ligi (NFL) ile ilgili ifadelerin yer aldığını açıkladı.

Yetkililere göre, saldırgan kendisinde kronik travmatik ensefalopati (CTE) olduğunu düşündüğünü belirtti. CTE, özellikle futbol gibi temas sporlarında sıkça görülen ve beyin hasarına yol açan dejeneratif bir hastalık olarak biliniyor.

AMERİKAN FUTBOL LİGİ'Nİ SORUMLU TUTMUŞ

Saldırganın, yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı Amerikan Futbol Ligi'ni sorumlu tuttuğu anlaşılıyor.

Ayrıca saldırganın, geçmişteki ruh sağlığı sorunlarına rağmen silah ruhsatına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu durum, ABD'deki silah erişimi ve ruh sağlığı denetimleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Saldırıda ağır yaralanan bir güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

BLACKSTONE'DA GÖREVLİ YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Silahlı saldırı sırasında öldürülen dört kişiden birinin de yatırım devi Blackstone'da görevli bir yönetici olduğu aktarıldı.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre yönetici, binanın lobisinde vurularak hayatını kaybetti.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, "345 Park Avenue'de yaşanan trajik olayda çalışma arkadaşımız Wesley LePatner'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. LePatner'ın firmanın İcra Kurulu Başkanı olduğu belirtildi.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI BİRBİRLERİNİ UYARMIŞLAR

Wall Street Journal'a konuşan bir çalışanın aktardığına göre, olay sırasında Blackstone çalışanları e-posta ve Microsoft Teams üzerinden birbirlerini aşağıdaki silahlı saldırgan konusunda uyardı.

Gazeteye göre, başka Blackstone çalışanları da hastanede tedavi altına alındı. Yaralarının durumu ise henüz netlik kazanmadı. Bazı çalışanlar barikat kurarakkendilerini ofislerine ve tuvaletlere kilitledi.