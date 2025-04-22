Nevzat Bahtiyar'ın kızının, "Babam yoğun bakımda" paylaşımı ortalığı karıştırdı

Narin Güran cinayetinde 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kızının yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Bahtiyar'ın kızı, "3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin." dedi. Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş ise yaptığı açıklamada müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.