Ürgüp ilçesinde ikamet eden Türker T.'den uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, Türker T.'nin evinde cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Ürgüp ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden, Türker T.'den (42) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Türker T.'nin evine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Ürgüp'te fotoğrafçılık yapan 2 çocuk babası Türker T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR