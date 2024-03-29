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4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.

Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü

SOKAK ORTASINDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G., boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat G., yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G.'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü

CİNAYET SONRASI CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.

4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre İliksiz - 3.Sayfa

Muğla Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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