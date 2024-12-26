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Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi

Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma bugün yapılıyor. Duruşmada söz alan ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenen baba Arif Güran, "Bir caminin, bir namussuzun lafıyla benim ailem mahvoldu. Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi" dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına başlandı. Türkiye'nin kilitlendiği davada söz alan baba Arif Güran'ın kullandığı ifadeler kafa karıştırdı.

"BİR İNSAN KOLTUĞUNDAN OLMASIN DİYE..."

Konuştuğu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenen baba Arif Güran, "Bir caminin, bir namussuzun lafıyla benim ailem mahvoldu. Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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