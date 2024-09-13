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Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! "Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak" yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar kafaları iyice karıştırdı. Narin'in kaybının 5'i ile 10'uncu günü arasında anne Yüksel Güran'ın eve çağırdığı ambulansın içindeki hemşirelere "Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak" sözleriyle yanında götürdüğü şırıngayla kanını aldırdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Narin'in katilinin kim olduğu olayın üzerinden günler geçmesine rağmen halen ortaya çıkarılamazken yeni detaylar ise kafaları karıştırmaya devam ediyor.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK DETAY

Didem Arslan Yılmaz'ın programında Narin'in annesi hakkında yaşandığı ifade edilen bir gelişme dikkatleri üzerine çekti. Muhabir Büşra Seyis'in bölgeden aktardığı haberde anne Yüksel Güran'ın, Narin'in kaybının 5'i ile 10'uncu günü arasında evine çağırdığı ambulanstaki hemşirelere "Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak" yalanıyla, yanında götürdüğü şırınga vasıtasıyla kanını aldırdığı ortaya çıktı.

"ANNE EVDEN 2 ERKEK GÖNDERİP AMBULANS HAZIRLATTIRIYOR"

Muhabirin aktardığı olay şu şekilde; "Öncelikle bu bahsedeceğim şey teyitli bir bilgidir. İlgili resmi kurumlardan da bunun doğruluğu teyit edilebilir Didem Hanım. Narin'in kaybının 5'i ile 10'uncu günü arasında, 5-6-7 o civarlarda… Yani çocuk kayboldu daha 1 hafta filan. Anne evden iki tane erkek gönderiyor, kapıda hazırda bir ambulans bekletiliyor. Ve anne evden 2 tane erkek gönderiyor. Ambulanstakilere annenin tansiyonunun düştüğü ambulans uygunsa gelmek istediği aktarılıyor.

"TANSİYON İŞİ BU KADAR UZUN SÜRMEZ BİR PROBLEM Mİ VAR?"

Tabi ki görevli hemşireler de ambulansın arka tarafını hazırlıyorlar. Bir süre sonra Anne Yüksel Güran ambulansa geliyor. 3 tane çalışan var o ambulansta, 2 tane hemşire ve bir sağlık görevlisi daha. 2 hemşire ile birlikte Anne Yüksel Güran ambulansın arkasına biniyor. Normalde tansiyonu düştüğü için işte tansiyona bakacaklar ve bu çok kısa bir süre ancak bu süre uzayınca 3'üncü sağlık görevlisinin dikkatini çekiyor ve ambulansın kapısına doğru gidiyor. Tam kapıyı tıklatacakken içeriden Yüksel Güran çıkıyor ve eve doğru gidiyor. Tabi 3'üncü sağlık görevlisi bu iki hemşireye soruyor diyor ki; Neden bu kadar uzun sürdü? Bir tansiyon işi bu kadar uzun sürmez bir problem mi var?

"GÖĞSÜNDEN ŞIRINGA ÇIKARTTI"

Hemşireler de diyor ki; Göğsünden bir şırınga çıkarttı. Bize dedi ki: Jandarmalar benden gizlice kan alınmasını istedi. Onlara vereceğim, benim kanımı alır mısınız? Onların da bir anlık boşluğuna geliyor ve bu kanı alıyorlar anneye veriyorlar. Tabi diğer sağlık görevlisi diyor ki böyle bir şey olur mu yanında jandarma yok yani bunu yapamayız. Hemen jandarmaya haber vermemiz lazım.

"KANI ALAN HEMŞİRELER İFADE VERİYOR"

Jandarmaya bilgi veriliyor, bu konu ile alakalı tutanak tutuluyor. Bununla ilgili resmi evraklar mevcuttur. Tutanak tutuluyor hatta bu iki hemşire bu konu ile alakalı ifade veriyor. O kan da gelinip Yüksel Güran'dan alınıyor. Böyle bir talebi Jandarmanın kesinlikle olmamış. Kaldı ki böyle bir şeye ihtiyaç hasıl olsa bile bunun gizlice alınmasına gerek yok. İlgili kurumlardan teyit edilebilecek bir bilgi. Böyle bir olay yaşanıyor."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

MM İİ:

acilen şimdi bu dakika itibari ile bilgi kirliliği ve olayı küçük masum bir çocuğun üzerinden haber yapan reyting kaygısı olan sözde habercilere yönelik hemen bir an evvel tekrar yayın yasağı hatta ismi bile anılmasına izin verilmemeli

30
11
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Shef :

Tam çözdük derken yeni bir şey ortaya atıyorsunuz. Bu Kızcağızın öldürülme sebebi beynimizi yaktı

23
1
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aydın şenol:

NARİN HABERLERİYLE ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİ ÖRTÜLÜYOR

12
7
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Mahmut Çetin Güngör:

Hamile olduğu ortaya çıkarsa her şey çözülür hamileliğin ilk günleri idrarla tespit edilmez ancak kan testi belli eder.

14
0
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bilmeyenler için detayıda yazsaydınız ben anlamadım mesela ne oluyor peki kanı alınınca aldırdı diye ? Onu çözemedim bilmediğim için.

12
0
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Yagiz Kaan Ahmetoglu:

Palut ailesi bir bunlar iki

3
0
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