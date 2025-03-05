Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran duygusal bir paylaşım yaptı. Baran Güran, kardeşinin kaybolmadan önceki son isteğini açıkladı.

NARİN'İN SON İSTEĞİ SOĞUK KAHVEYMİŞ

Kardeşinin kendisinden soğuk kahve istediğini söyleyen Baran Güran, "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im." dedi.

CİNAYETTE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.