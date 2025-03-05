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Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son isteğini açıklayan ağabey Baran Güran'ın paylaşımı duygulandırdı. Ağabey Baran, "Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum." dedi.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran duygusal bir paylaşım yaptı. Baran Güran, kardeşinin kaybolmadan önceki son isteğini açıkladı.

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

NARİN'İN SON İSTEĞİ SOĞUK KAHVEYMİŞ

Kardeşinin kendisinden soğuk kahve istediğini söyleyen Baran Güran, "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im." dedi.

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

CİNAYETTE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

SEN AĞABEYOLABİLİRSİN AMA BEN İNANIYORUMKİ BİZLER KADAR SİZ YANMIYORSUNUZ.RESMİNİ HERGÖRDÜĞÜMDE CENNET KUŞUNAAĞLIYORUM.GERÇEYİ BİLİP SUSUYORSUNUZ TÖRENİZ BATSIN

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Hiç etkilenmedim zalim bir aile kendince kurgu yapmaya çalışıyorlar

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Sizin gibi agabey amca ana Day yenge hala olmaz olsaydida o yavru hayatta olsaydı.

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Magfettiniz kızı be kim öldürdüyse kimin Eli varsa bu işte onların ta awggg

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Haber YorumlarıMehmettt:

Allah korkusu olmayan bir köy topluca(bir kaç kişi günahsız olabilir) pasif yalancı şahitlik yapılmış... Hiç mi İslam girmemiş bu köye yazık

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