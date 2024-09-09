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Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

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Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın cenaze törenine katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu ve bazı kadınlar caminin önünde fotoğraf çektirdi. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi yoğun güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kılınan cenaze namazında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu'nun hareketi büyük tepki çekti.

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Cenaze namazı kılındıktan sonra yaşanan acıya duyarsız kalan Kapolu, yanındaki kadınlarla birlikte cami bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Siz busunuz işte, timsah gözyaşları", "Yazık çok yazık", "Utanç verici yazıklar olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

MANGAL PARTİSİ SKANDALI HALA AKILLARDA

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Meclis'teki konuşmasının sonunda kalp krizi geçirerek yere düşmüştü. Bitmez, yoğun bakıma kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bitmez'in ölümünün ardından bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenlemişti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Milletvekili Diyarbakır Diyarbakır AK Parti Politika 3-sayfa Toplum Yaşam Cami

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Yorumlar (8)

VEFA:

Köy yanar.!........ Saçını tararmış!

128
1
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ekrem celebi :

bıde gulerek cekmıslerdır gulumseyınn

80
1
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ibrahim aydemir:

Şaşırmadık

47
1
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Hakan Kahveci:

Ateş düştüğü yeri yakar

44
0
yanıtYanıtla
Dağıstan:

Saçma..

27
0
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Aydın:

Coşkulu görgüsüzlük dönemindeyiz

16
0
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

inşallah sizinde başınıza gelir

8
2
yanıtYanıtla
Amokachi:

Parti ismini gördükten sonra devamını okumaya gerek duymadım. Neyleri doğru ki?

0
0
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