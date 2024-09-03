Narin Güran'ın amcası tutuklandı, ünlülerden tepki yağdı: Nasıl kıydın bu kıza?

Tüm Türkiye 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra sırra kadem basan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aracından Narin'in DNA örneği çıkan amca dün tutuklandı. Kararın ardından Demet Akalın ve Gülben Ergen'den peş peşe tepki geldi.

DEMET AKALIN: ALLAH BELANI VERSİN

Kaybın 13. gününde gözaltındaki amca S.G. kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amcanın tutuklanmasına X hesabından yaptığı paylaşımla sitem eden Demet Akalın "Allah belanı versin, saklayanın da versin! Nasıl kıydın lan? Ne diye öldürdün dünyaya neşe saçan, gülen çocuğu!" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN: YETİNMİYORUZ, İNANMIYORUZ NARİN NEREDE?

Narin olayını yakından takip eden Gülben Ergen de paylaşımında "Narin kaybolmadı amcası tarafından öldürüldü mü? Narin yaşamıyor mu? Ellerini kollarını mı bağladınız kızın? Başka kim biliyordu? Neden kıydınız bu kıza neden? Neden bu devlet sırrı sessizliği? Tek bildiğimiz amca tutuklandı. Yetinmiyoruz. İnanmıyoruz Narin çocuğa ne oldu? Öğrenmek istiyoruz! Narin'e ne oldu? Narin nerde? Başka kim biliyordu? Ne yaptınız kıza? Yayın yasağı bitti mi?" diyerek ateş püskürdü.

NE OLDU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

AĞABEYDEN SONRA AMCA GÖZALTINA ALINDI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amca Güran, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.