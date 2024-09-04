Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı, ekipleri tekrar aynı yere yönlendirdi

Diyarbakır'da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için savcının talimatı üzerine daha önce aranan mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yeniden tarama yapıldı.

21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce aranan mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla yeniden arama çalışmaları yapıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları 15'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran önceki gün çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklama kararı, 'cesetsiz cinayet mi olur mu' tartışmalarını başlatırken, Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı.