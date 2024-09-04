Üye Girişi
Haberler

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı, ekipleri tekrar aynı yere yönlendirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 15 gündür haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken savcı, mezarlıkta yeni ölenlerin gömüldüğü alanın tekrar taranmasını istedi. Bunun üzerine ekipler bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Diyarbakır'da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için savcının talimatı üzerine daha önce aranan mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yeniden tarama yapıldı.

21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce aranan mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla yeniden arama çalışmaları yapıldı.

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı, ekipleri tekrar aynı yere yönlendirdi

AMCASI TUTUKLANDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları 15'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran önceki gün çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklama kararı, 'cesetsiz cinayet mi olur mu' tartışmalarını başlatırken, Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Diyarbakır Diyarbakır 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Ünlü anketçi, ilk cumhurbaşkanı adayını şimdiden ilan etti: Aday adayıdır demiyorum, adaydır

Ünlü anketçi, ilk cumhurbaşkanı adayını şimdiden ilan etti: Aday adayıdır demiyorum, adaydır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir?
title