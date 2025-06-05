Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir
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Ege Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde büyük paniğe neden olurken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişeleri artıracak bir paylaşım geldi. Görür "Bu deprem KAF'ın kuzey kolu, yani İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bugün korkutan bir haber de Ege Denizi'nden geldi.

EGE'DE KORKUTAN DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafının geçtiği bilgilere göre Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

NACİ GÖRÜR: İSTANBUL'U TETİKLEYEBİLİR

12.61 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişeleri artıracak bir paylaşım geldi.

Görür, X hesabından paylaştığı mesajda "Ege Denizi'nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın kuzey kolu, yani İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıademsakarr:

bu adam ya çok iyi yada hiç bişey bilmiyor ortası yok

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Haber YorumlarıTarafsız vatandaş:

bir kerede İstanbul’u katmadan üst paket bilgilerinizi paylaşsanız….

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