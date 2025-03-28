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Myanmar'daki Depremler Sonrası Bangkok'ta OHAL İlan Edildi

Myanmar'daki Depremler Sonrası Bangkok'ta OHAL İlan Edildi
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Myanmar'da meydana gelen depremler sonrası Tayland'ın başkenti Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre Bangkok'ta yıkılan bir inşaat binası dışında hasar bulunmamakta.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da bugün meydana gelen ve çevre ülkelerde de hissedilen depremler sonrası Tayland'ın başkenti Bangkok'ta OHAL ilan edildi.

Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında bugün yerel saat ile 12.50'de meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından çevre ülkeler de alarm durumuna geçti. Deprem, komşu ülke Tayland'ın yaklaşık 17 milyon nüfuslu başkenti Bangkok'ta kaosa neden oldu. Tayland hükümetinin deprem sonrası yaptığı acil durum toplantısının ardından, Bangkok'ta 1 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi. Raylı ulaşım sistemleri, alışveriş merkezleri ve yüksek binaların tedbir amaçlı olarak boşaltılması kararı alındı.

Bangkok'ta yıkılan gökdelenin dışında hasar yok

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Bangkok'ta yıkılan binanın enkazına giderek arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Shinawatra, enkaz alanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin merkez üssü olan komşu ülke Myanmar'a destek mesajı verirken, Tayland genelindeki son durum hakkında bildi verdi. Shinawatra açıklamasında, depremin Bangkok'a 900 km mesafede yaşandığını, ancak ardından meydana gelen 12 farklı artçı sarsıntı nedeniyle halkın panik yaşadığını ifade ederken, başkentte inşaat halindeyken yıkılan bina dışında bir hasar olmadığını belirtti.

Bangkok'un Chathucak bölgesinde yer alan ve 30 olduğu öğrenilen çöken binanın çevresi tamamen kapatılırken, olay esnasında inşaatta 80'in üzerinde işçinin ve amirin bulunduğu tespit edildi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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