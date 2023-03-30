Şanlıurfa'da muhtarın vurulma anı kamerada! Katil zanlıları babası ve üvey kardeşi çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde apartman girişinde öldürülen muhtarın vurulma anı kameraya yansıdı. Soruşturma kapsamında muhtarın babası ve üvey kardeşi cinayet zanlısı olarak gözaltına alınırken, iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir Mahallesi'nde evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram hayatını kaybetti.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muhtarın evine giderken apartmanın içerisinde saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Merdivenlerden çıkan muhtarın kendisini takip edip apartmanın giriş kapısı önüne gelen silahlı bir kişi tarafından vurulduğu görüldü.

SİLAHINA SARILIP KARŞI KOYMAYA ÇALIŞTI

Yere düşen muhtar, silahına sarılıp ateş etmeye çalışırken sesi duyup dışarı çıkanlar cep telefonuyla polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABASI VE ÜVEY KARDEŞİ TUTUKLANDI

Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden Muhtar Şenbayram'ın babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen baba ve oğlu, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.