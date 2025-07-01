Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
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Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammed Yakut tahliyesinin ardından gittiği Hollanda'da hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut, tahliyesinin ardından gittiği Hollanda'da hayatını kaybetti.

SUİKAST İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümünün "normal bir ölüme benzemediğini" ileri sürdü ve suikast şüphesiyle soruşturulması gerektiğini savundu.

Muhammed Yakut hayatını kaybetti

CEMAL ENGİNYURT İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Muhammed Yakut, geçtiğimiz aylarda Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen mitingde CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile görüntülenmişti.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'tur. Eğitimini Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Kariyerine akaryakıt sektöründe başlamış, daha sonra Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olmuş ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Muhammed Yakut hayatını kaybetti

YAYINLADIĞI VİDEOLAR OLAY OLMUŞTU

Muhammed Yakut, 2023 yılında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla tanınan ve özellikle siyaset ile iş dünyasına yönelik iddialarıyla dikkat çeken bir isimdir. Diyarbakır doğumlu olan Yakut'un 6 Nisan 2023'te Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak yurt dışına gittiği ve Almanya'ya yerleştiği biliniyor. Aynı yılın eylül ayında ise İspanya'da kırmızı bültenle gözaltına alınmış ve kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Gercek hirsizlar ulkende guvenli ve itibarli yasiyorlarsa ya rejim buyuk hirsizdir ya halk cok aptaldir.

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme64
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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Büyük ihtimalle öldürüldü !!!

Yorum Beğen225
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

İş ne zaman chp,ye geldi adamı ortadan kaldılar bu cinayeti işleyen tek kelime ile mossad

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Kaldırdılar Ortadan yani

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıATİL LA:

Müge anlıya başvursun o bulur Hayatını :D asdhjsjsldja…

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme51
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