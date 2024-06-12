Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Marmaris'e yaklaşık 75 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 44.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssünün Marmaris ilçesi açıkları olduğu ve Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok yakın bir noktada gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın yanı sıra Denizli, Aydın ve İzmir'de de hissedildi.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi. Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4,7 olarak rapor etti.