Üye Girişi
Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok yakın bir konumda meydana gelen deprem, Muğla'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve İzmir'de de hissedildi.

Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Marmaris'e yaklaşık 75 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 44.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssünün Marmaris ilçesi açıkları olduğu ve Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok yakın bir noktada gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın yanı sıra Denizli, Aydın ve İzmir'de de hissedildi.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi. Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4,7 olarak rapor etti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Rodos Adası Yunanistan Marmaris Denizli Deprem İzmir Aydın Muğla AFAD Doğal Afet 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam

İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam

 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
500

Yorumlar (1)

Murat Çengel:

subhanallah

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title