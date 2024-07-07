Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Yüzeye yakın mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yerin 6,97 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıkları 4,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 16.55'te meydana gelen depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

PANİĞE NEDEN OLDU

Yüzeye yakın mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar kendini dışarı attı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,3

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Girit Adası açıkları olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Deprem Datça Muğla AFAD 3.Sayfa Güncel Haberler

Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

 CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

Bakmadan Geçme

Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Bugün maç var mı EURO 2024? MasterChef Mehmet Akif kimdir? 2024 MasterChef Rize Çayelili yarışmacı Mehmet Akif kaç yaşında, nereli, elendi mi geçti mi? Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Türkiye elendi mi EURO 2024? Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi Bugün EURO 2024 maçı yok mu, 7 Temmuz Pazar TRT neden maç yok? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aile Hükümeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Hükümeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi ne zaman, nerede çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eşkıya filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deha filmi ne zaman, nerede çekildi? Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
500

Yorumlar (2)

Damla Sengul:

Mardin sallandı hissettik

2
2
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

On üçüncü cuma alıştırması.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title