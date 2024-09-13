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Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Melikhan Sağlam'ı görenler tanıyamıyor

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Müge Anlı'yı taklit ederek çektiği parodi videolarıyla tanınan fenomen Melikhan Sağlam, 2022 yılında cinsiyet değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sağlam'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Hürrem Sultan ve Müge Anlı kılığına girerek çektiği komik videolarla yüzbinlerce takipçiye ulaşan Melikhan Sağlam, 2022 yılında uzun bir açıklama yayınlayarak cinsiyet değiştirdiğini duyurdu. 2 yıl içinde birçok operasyon geçiren Sağlam bambaşka biri oldu.

PEŞ PEŞE ESTETİK YAPTIRDI

Melikhan olan adını Melis olarak kullanmaya başlayan fenomen, aynı zamanda kendi markasını kurarak ürün satışı yapmaya başladı. Birçok estetik operasyon geçiren Sağlam, saçlarını da sarıya boyattı. Kendisini baştan yaratan fenomenin son halini görenler tanıyamadı. Bir kısım Sağlam'ın yeni halini çok beğenirken bir kısım da estetiğin dozunu kaçırdığını söyleyerek eleştirdi.

Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Melikhan Sağlam'ı görenler tanıyamıyor

CİNSİYET DEĞİŞTİRİP ADINI MELİS YAPMIŞTI

2022 yılında Instagram hesabından yeni görüntüsünü paylaşarak cinsiyet değiştirdiğini duyuran Melikhan Sağlam, şu ifadeleri kullanmıştı: "Merhaba ameliyattan çıktım ve şükürler olsun ki her şey yolunda mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizinle uzun zamandır beraberiz beni desteklediniz, yanımda oldunuz ve belki de bu süreçte en büyük destekçim sizlerdi artık sizinle her şeyi açıkça paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım."

"Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan'a borcumu ödedim. Zorlu bir süreçti ancak hala önümde uzun bir yol var bu yolda benim yanımda olacağınıza inanıyorum. Son olarak çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis Sağlam…"

Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Melikhan Sağlam'ı görenler tanıyamıyor

Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Melikhan Sağlam'ı görenler tanıyamıyor

Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Melikhan Sağlam'ı görenler tanıyamıyor

Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Melikhan Sağlam'ı görenler tanıyamıyor

Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Melikhan Sağlam'ı görenler tanıyamıyor

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Müge Anlı 3-sayfa Magazin Yaşam

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