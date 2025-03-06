Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti
Karabük'te sürekli şerit değiştirip akrobatik hareketlerle yolculuk yapan motosikletlilerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, Kireçkuyusu mevkisinde motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletlileri şaşkınlıkla izledi.
İKİ TEKER ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER
Safranbolu istikametine seyir halinde olan motosikletliler bacaklarını kaldırıp tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Motosikletliler daha sonra yalpalayarak gözlerden kayboldu.
OLAY ANI KAMERADA
Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda seyir halinde olan araç sürücüleri ise, sol şeritte giderek trafiği yavaşlatan elektrikli motosiklet sürücüsünün şaşkınlığını yaşadı. Sürücüler duruma tepki gösterirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.