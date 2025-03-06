Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt

"Savaş ilanı" gibi sözlere Putin'den sert yanıt
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te sürekli şerit değiştirip akrobatik hareketlerle yolculuk yapan motosikletlilerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, Kireçkuyusu mevkisinde motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletlileri şaşkınlıkla izledi.

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti

İKİ TEKER ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER

Safranbolu istikametine seyir halinde olan motosikletliler bacaklarını kaldırıp tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Motosikletliler daha sonra yalpalayarak gözlerden kayboldu.

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti

OLAY ANI KAMERADA

Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda seyir halinde olan araç sürücüleri ise, sol şeritte giderek trafiği yavaşlatan elektrikli motosiklet sürücüsünün şaşkınlığını yaşadı. Sürücüler duruma tepki gösterirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 6 zabıta ancak sayabildi
img

Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
img

Kredi kartı limitlerinde önemli değişiklik
Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

Bir şehrimizde sokak düğünleri yasaklandı
VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

VAR koltuğunda oturduğu maçta skandal karar
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.