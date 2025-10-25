Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Gürhan'ın hayatını kaybettiği kazanın kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, ters yönden gelen araç sürücüsünün motosiklete çarptığı ve Gürhan'ın şarampole yuvarlandığı görüldü.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, 11 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Seydikemer'in Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN SON ANLARI KASK KAMERASINDA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kask kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin ters yönden gelip, motosiklete çarptığı anların saniye saniye yer aldığı belirtildi.