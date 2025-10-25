Haberler

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan hayatını kaybetti. Kan donduran kaza anı kameraya yansırken, görüntüde Gürhan'ın ters yönden gelen araçla çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandığı görüldü.

  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 11 Ekim'de saat 12.00 sıralarında motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan'ın öldüğü bir kaza meydana geldi.
  • Kaza, Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosikletin çarpışması sonucu oldu.
  • Kaza anları motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı ve görüntülerde otomobilin ters yönden gelip motosiklete çarptığı görüldü.
  • Kasım Gürhan kazada yaralandı ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktor müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Gürhan'ın hayatını kaybettiği kazanın kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, ters yönden gelen araç sürücüsünün motosiklete çarptığı ve Gürhan'ın şarampole yuvarlandığı görüldü.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, 11 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Seydikemer'in Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN SON ANLARI KASK KAMERASINDA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kask kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin ters yönden gelip, motosiklete çarptığı anların saniye saniye yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sollama orda yasak dahi olsa... adam savunmasinda sollama yapiyordum, yasagi fark etmedim pismanim diyecek...biraz yatip cikacak...

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAysan Soycicek:

resmen cinayet ama dediği gibi arkadaşin sollama yasağı var soluyor bunlar cinayetle yargılanması lazım ama dediğimiz gibi Türkiye’de tasa yok pişmanim devlet memuruyum yatacagi 3 sene cikar olan aileye olur yazık ya

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

GECEN HAFTA BENDE MOTOR KAZASİ YAPTİM DUBLE BOS YOLDA KADİN SÜRÜCÜ HATALİ SOLLAMA YAPARAK BANA KAZA YAPTİRDİ BARİYERE GİRDİM ÇOK ŞÜKÜR KASKİM VARDİ ÖLÜMDEN DÖNDÜM KAMERAM YOKTU GÖRGÜ TANIKTA YOK TRAFİK BÜTÜN KUSURU BANA YAZDİ HELAL OLSUN DEYİP AKLİM BASİMA GELDİ

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

bu cinayetin katiline idam yoktur texsas cumhuriyetinde.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Siz ne yiyip ne içiyorsunuz da ters yönden gelmeyi kendinize hal sayıyorsunuz. Biz salağız da yolumuzda sabırla ilerliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
