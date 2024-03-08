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Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca çökertilen hücrenin 6 üyesi tutuklandı. Böylece aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca çökertilen hücrenin 6 üyesi çıkarıldıkları mahkemece "uluslararası casusluk suçu" kapsamında tutuklandı. Şebekenin 1 üyesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, edindikleri bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a satan, aralarında eski ve faal kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişilik bir hücre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla çökertilmiş, zanlıları TEM Şubede 4 günlük sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

7 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Mossad'a Ortadoğu ve Filistin kökenli kişi ve kuruluşlar ile ilgili topladıkları bilgi ve belge sattıkları iddia edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Aralarında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri Hamza Turhan A.'nın da yer aldığı 7 şüpheliden 6'sı, akşam saatlerinde "uluslararası casusluk suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanmış, 1 şüpheli için adli kontrol uygulanmıştır. 2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Ortadoğu ve Filistinli kişi ve kurumlarla ilgili derledikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti. MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Yapılacak işlerle ilgili Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2019'da Mossad ajanlarından eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A.'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti. Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti. Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.

Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A.'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca İsmail K.'nın evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirilmişti. Yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Mossad Tutuklama Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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