Model Natalie Reynolds, köpek balığının sırtında poz verdiği sırada anüsünden yaralandı

Natalie Reynolds, bir köpekbalığının sırtına oturup anüsünü yaraladığı ve hayvana kötü muamelede bulunduğu bir video nedeniyle eleştirildi. Model, büyük köpekbalıkları yakalamak umuduyla arkadaşlarıyla birlikte bir köpekbalığını denizden çekip karaya çıkardı. Köpekbalığının sırtına bir koşum takarak, özel ekipman ve olta çubuğuyla köpekbalığını kontrol etmeye çalıştı.

Reynolds, sığ sulara doğru koşarken, "Oh, köpekbalığı tam orada! Aman Tanrım," dediği duyuldu. Video boyunca köpekbalığı kaçmaya çalıştı ve Reynolds, keskin derisinin arkasını delecek kadar sert olduğunu fark edince hayvanın sırtından indi.

Ekip, köpekbalığını yerleştirip poz verirken, Reynolds hayvanın ağzını açık tutarak daha fazla fotoğraf çekilmesine olanak sağladı.Reynolds, "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler var ve tam kalçamın yanında kanıyorum," diyerek yaralandığını açıkladı.

Reynolds,hayvana kötü muamele ve acı çeken hayvanların yakından gösterilmesine yönelik katı kuralları ihlal etti. Kurallar, yasadışı şiddet içeren hayvan videolarının kabul edilmediğini, yasal avcılık uygulamalarının sergilenebileceğini, ancak rahatsız edici görüntü ve yakından acı çekimlerin yasak olduğunu belirtiyor.