Arkadaşını öldürüp cinayeti başkasının işlediğini iddia etti

Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana12 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, moda tasarımcı arkadaşı Emre Çoşgun'un (34) kullandığı otomobil ile boş bir araziye gelen Onur Ş. (34), çıkan tartışma sonucu Çoşgun'u göğsünden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hafif yaralandığı olayda mağdur rolüne bürünen ve cinayeti 3. bir kişinin işlediğini iddia eden Onur Ş.'nin yalanı, izlenilen güvenlik kamerası görüntüleri sonrası ortaya çıktı. İncelenen görüntüler sonrası araçta 2 kişi olduğunun tespitiyle beraber zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI MODACIYI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay sonrası moda tasarımcıyı canice öldüren Onur Ş. hakkında başlatılan soruşturmada, iddianame tamamlandı. Katilin 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenilen iddianamede detaylara yer verildi. İfadelerinin çelişkili olduğunun belirtildiği iddianamede Onur Ş., "Olaydan 3 ay kadar önce Çoşgun'la sosyal medyadan tanıştım ve ilk defa o gün yüz yüze geldik. Emre bana eşcinsel olduğunu ima etti ve bende saygı duyduğumu söyledim. Otomobilde otururken cinsel organıma dokundu, ardından aramızda tartışma çıktı. Bıçak çıkardı bana ve o esnada elimden yaralandım. Dışarı çıkınca olay gerçekleşti ve pişmanım" dedi. Savcılık ise cinsel organa dokunma olayının gerçekleşmediğini, tahrik eylemi olmadan yapıldığını ve bıçağın üzerinde iz tespit edilmediğini belirtti. Onur Ş.'nin yargılanacağı dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.