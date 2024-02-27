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Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.

Antalya'da zabıta memuru Erdal Vuran (36), kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

BİNAYI HIRSIZLIĞA KARŞI KORUYORDU

Antalya'daki olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybettiİsmail Kanmaz.

SIRT VE BOYUN BÖLGESİNDEN 7 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybettiErdal Vuran.

ÇÖP KUTUSUNA ATILAN BIÇAĞA EL KONULDU

Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Antalya Zabıta 3.Sayfa Haberler

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