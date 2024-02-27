Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

Antalya'da zabıta memuru Erdal Vuran (36), kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

BİNAYI HIRSIZLIĞA KARŞI KORUYORDU

Antalya'daki olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

İsmail Kanmaz.

SIRT VE BOYUN BÖLGESİNDEN 7 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Erdal Vuran.

ÇÖP KUTUSUNA ATILAN BIÇAĞA EL KONULDU

Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.