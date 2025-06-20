Miras Kavgasında 3 Kişiyi Öldüren Sanık Gürcistan'da Yakalandı

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Kayseri'de miras nedeniyle kuzenleriyle dayısını öldüren firari sanık Mehmet Y., 3 buçuk yıl sonra Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iadesi için tutuklu kalacağı belirtildi.

Kayseri'de 3 kişiyi öldüren şahıs Gürcistan'da yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de miras nedeniyle kuzenleri 2 kuzeni ile kuzenlerinin dayısını öldüren firari sanık 3 buçuk yıl sonra Gürcistan'da yakalandı.

Kayseri'de 3 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda; miras nedeniyle kuzenleri Seyit Y., Gaffar Mehmet Y. ile kuzenlerinin dayısı Serdar Y.'yi öldüren firari sanık Mehmet Y.'nin 14 Mayıs 2025'te Gürcistan'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. M.Y.; 'Kasten öldürme, kasten yaralama, silahla kasten yaralama ve vücutta kemik kırılmasına veya çıkığa neden olan kasten yaralama' suçlarından Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu. Gürcistan'da tutuklu bulunan firari sanık M.Y.'nin Türkiye'ye iadesi için 3 ay süreyle tutuklu kalacağı ve Suçların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi istikametinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği ifade edildi.

Olay:

3 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET KALA - 3.Sayfa
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