Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
Kocaeli Kartepe'de miras davası sebebiyle husumetleri bulunan amca yeğen arasında sokak ortasında tartışma başladı. Kaçan yeğenini araçla takip ederek kaza yaptıran amca, yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi'nde amca Kenan A., miras davası sebebiyle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti.
TAKİP ETTİĞİ YEĞENİNE KAZA YAPTIRDI
Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Kaza sonrasında otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
AMCA GÖZALTINDA
Kenan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.