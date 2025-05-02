Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Kartepe'de miras davası sebebiyle husumetleri bulunan amca yeğen arasında sokak ortasında tartışma başladı. Kaçan yeğenini araçla takip ederek kaza yaptıran amca, yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi'nde amca Kenan A., miras davası sebebiyle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

TAKİP ETTİĞİ YEĞENİNE KAZA YAPTIRDI

Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kaza sonrasında otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

AMCA GÖZALTINDA

Kenan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.