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Minik Nazlı'nın babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

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Denizli'de oyun oynamak için evinden çıkan ve daha sonra dereye düşerek hayatını kaybeden minik Nazlı'nın, babasıyla birlikte çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde önceki gün anneannesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, oyun oynamak için evin önüne çıktı. Bir süre sonra Nazlı'dan haber alamayan yakınları ilk olarak kendileri çevrede minik Nazlı'yı arama çalışması başlattı. Nazlı'ya dair herhangi bir iz bulamayan aile üyeleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

500 KİŞİLİK EKİP ARADI

Jandarma tarafından yapılan incelemelerde minik Nazlı'nın son görüntülerine ulaşıldı. Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demiryolu raylarının üzerinden Aksu deresi üzerinde kurulu köprüye gittiği görüldü. Aksu deresinde aramaları yoğunlaştıran ekipler minik Nazlı'ya ait terlikleri dere içerisinde buldu. Havadan, karadan ve dere içerisinde jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve STK'lardan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Nazlı'yı bulmak için çalışmalar sürerken acılı haber 28'inci saatte geldi. Antalya'dan arama çalışmalarına destek vermek amacıyla gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timi yürüttükleri tarama faaliyetleri sırasında Nazlı Şeşen'in düştüğü değerlendirilen köprünün 5 kilometre ilerisinde dere içerisinde cansız bedenini buldu.

Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

YAKINLARININ FERYADI YÜREK DAĞLADI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Nazlı Şeşen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından minik Nazlı'nın cansız bedeni ailesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helalliğin alınması sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Evin önünde helallik alınmasının ardından Nazlı'nın cenazesi Kösem Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Nazlı'nın babası İsmail Şeşen, tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ailesi ve mahalleli katıldı.

Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ

Hayatını kaybeden Minik Nazlı'nın ise babasıyla birlikte çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Minik Nazlı'nın dans ettiği ve eğlendiği görüntüler yer aldı.

Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Nazlı'nın babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımurat özkan:

çocuklara neden sahip çıkılmıyor 4 yaşında bir çocuk nasıl sokağa bırakalabiliyor hiç mi düşünce zekanız yok sokaklarda başı boş köpekler şerefsizler hepsi mevcut aklınız nerede

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıArSLaN 1:

anne baba olmak için de ehliyet olması şart arkadaş, kınamak istemiyorum ama 4 yaşındaki çocuğun tek başına sokakta ne işi var?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah sabır versin çok büyük sabır versin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Aile sorumlu. 18 yaşından küçük her çocuk ergen in sorumluluğu ailededir. ilk olarak ana ve baba dadır. Allah sabır versin.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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