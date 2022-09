Milli Savunma Bakanı Akar: " Tsk, Kuzey Irak'a 140 kilometre girdi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"40 yıldan beri bu milletin başına bela olan bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız"

"Kürt kardeşlerimizi hiçbir zaman Pkk'nın peşinde değildir"

"

ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi, Şırnak'ta valilik ve belediyede yetkilerle bir araya geldikten sonra bir otelde düzenlenen basın toplantısında savunma ve güvenlik konularına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Kürt kardeşlerimizi hiçbir zaman Pkk'nın peşinde değildir. DEAŞ hiçbir zaman Müslümanların temsilcisi olmadığı, olamadığı gibi Pkk'da, YGP'de adı ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir olamaz" dedi.

Şırnak'ta bir dizi ziyaretlerde bulunun Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir otelde habercilere Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar ve Yunanistan ile gerilen ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "85 milyonun güvenliği için Tsk'nın varını yoğunu ortaya koyuyor. Terörle mücadele sürüyor ve terörü bitirmekte kararlıyız. 85 milyon vatandaşın güvenliği için karada, havada, denizde, hak ve menfaatlerinin korunması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu gelişmelere bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ve sorumlukları da arttı. O yüzden daha fazla çalışmak zorundayız. Bu şekliyle mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

" Tsk, en yoğun günlerini yaşıyor"

"Güvenli ve müreffeh bir Türkiye için gayretlerimizi sürdüreceğiz" diyen Bakan Akar, "Şu anda el atılmayan problem yok. Nerede problem varsa bu problemlerin çözülmesi için çalışmalar yapılıyor. Tsk, en yoğun günlerini yaşıyor. Hudut güvenliği açısından şu anda birlik sayısı bakımından, yüksek ileri teknoloji cihazların kullanılması bakımında en üst, en ileri seviyedeyiz. ve bu şekliyle hudutlarımızı koruyoruz. Mehmetçik, 'Hudut namustur' diyerek gece demeden gündüz demeden hudutlarımızın korunması için yapılması gereken ne varsa yapıyor. Diğer taraftan terörle mücadele var. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde gerekirse yurt içinde nerde ne varsa bunlara karşı hiçbir taviz vermeksizin, hiçbir boşluk bırakmaksızın teröristlerin peşindeyiz. Bunun yanı sıra denizlerimizde, hava sahalarımızda da hak ve menfaatlerimizi korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK aynı zamanda başta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz olmak üzere Azerbaycan Türk'ünü, Libya'daki kardeşlerimizi ve diğer coğrafyalardaki dost, kardeş ve müttefiklerimizin de haklı davasında yanlarında olmaya devam ediyor. Bizler geldiğimiz bu noktada terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörü bitirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Bakan Akar, rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok, bırakmak yok, ihmal yok, unutmak yok diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sonuna kadar götüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceğiz. İnşallah 40 yıldan beri bu milletin başına bela olan bu terör belasından asıl milletimizi kurtaracağız. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürt kardeşlerimizi hiçbir zaman PKK'nın peşinde değildir. DEAŞ hiçbir zaman Müslümanların temsilcisi olmadığı, olamadığı gibi PKK da, YGP de adı ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir olamaz. Biz bunu yaparken de şunun altını çiziyoruz; Biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne onların egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Bizim meselemiz teröristler ve en son teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. 2019'dan sonra pençe harekatları başladı. Bunların da sonuncusu 'Pençe Kilit'. Şu anda Zap'ta devam ediyor. Büyük bir azimle büyük bir kararlılıkla büyük bit başarıyla. İnşallah onu da alnımızın akıyla tamamlayacağız."

"ASOS'ta 16 terörist mağarası imha edildi"

2 gün önce teröristleri etkisiz hale getirmek için Kuzey Irak sınırından 140 kilometre girildiğini kaydeden Bakan Akar, "Burada durmak yok. Teröristler nerede hedefimiz orası. 2 gün önce TSK 140 kilometre girdi. Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve tahrip etti ve bu devam edecek. Gerçekten daha önce girilemez denilen yerler, çıkılamaz denilen ne varsa bunların hepsine Mehmetçik girdi, çıktı, her tarafı tek tek ama tek tek samanlıkta iğne arar gibi aramak suretiyle temizlemeye devam ediyor. Bunu yaparken biz sivil vatandaşlara, masum insanlara, tarihi yerler, dini yapılara, çevreye zarar vermemek için hem planlama aşamasında hem icraat aşamasında büyük bir dikkat gösterdik. Hiçbir ordunun göstermeyeceği hassasiyeti gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz.. Bizim tek derdimiz teröristler. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bu memleketi beraber kurdular, su gibi hava gibi birbirimize lazımız. Tek yumruğuz, tek gücüz tek yüreğiz. Fitne için çok teşebbüs oldu içeriden dışarıdan. Yüzyıllardan beri devam ediyor. Bugüne kadar buna direndik bundan sonra direnmeye devam edeceğiz. Bu teröristlere kim destek verirse versin mücadele aksamadan artan bir şiddetle devam edecek. Bu terör belasından kurtulmakta kararlıyız" diye konuştu.

Yunanistan ile her zaman görüşmeye hazır olduklarını belirten Bakanı Akar, "Biz her zaman görüşmeye hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler, ister bizi çağırsınlar biz Yunanistan'a gidelim, görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim" dedi.

Akar, "Yunanistan'ın maalesef provokatör eylemleri, söylemleri devam ediyor. Özellikle bazı siyasiler kendi iç politika hesaplarından dolayı Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tutum sergiliyorlar. Fakat biz bunlara karşı gayet soğukkanlı, sabırla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yapılabilecek ne varsa gerçekleştiriyoruz. Maalesef Yunanistan'da belli kişiler, siyasiler suları bulandırmak, işleri karıştırmak için bunları yaptılar, yapıyorlar. Fakat sevindirici olan taraf şu: Aklıselim sahibi Yunanlılardan bazı akademisyenler, siyasiler, emekli general ve amiraller artık gerçekleri görmeye başladı. Bizim temennimiz, dileğimiz, Yunan halkına da zarar veren bu girişimlerden Yunanlı siyasilerin bir an önce vazgeçmesi ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle problemlerin çözülmesidir" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sırasında Bakan Akar'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şırnak, Hakkari, Van, Mardin, Siirt AK Parti milletvekilleri, MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Şaziye Gündüz ve Fatih çiftçi eşlik etti.