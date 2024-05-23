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Metroda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı

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İstanbul'da metro istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı. Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan olay, Metro İstanbul tarafından duyurulurken istasyonun geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

İstanbul'da Şişli- Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Acı olay nedeniyle istasyon seferlere kapatıldı. Konuya hakkında Metro İstanbul'dan bilgilendirme yapıldı.

İSTASYON SEFERLERE KAPATILDI

Metro İstanbul açıklamasında, istasyonun geçici olarak kapatılması gerekçesiyle ring seferlerinin yapıldığını duyururken yolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi. Kurumun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

Metroda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı

Kaynak: Haberler.com / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

Metro İstanbul Mecidiyeköy Hacıosman Şişli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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