Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız

İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman metrosunda bir Türk ile Arap yolcu arasında "Türkçe konuş" tartışması yaşandı. Arap turistler metroya bindiği sırada koltuklarda oturan vatandaşlara bir soru sordu. Ardından vatandaşların içinden bir şahıs turistlere ırkçı bir tavırla cevap verdi. Sözlü tartışmaya devam eden şahıs, turistlere karşı el ve kol hareketleri yaparak küfürler savurdu.

DİĞER YOLCULAR DA DAHİL OLDU

Türk ile Arap yolcular arasında çıkan tartışmaya daha sonra diğer yolcuların da dahil olmasıyla iyice hararet arttı. Şahısların çok fazla gürültü yapması sebebiyle metro içinde sesler yükseldi ve tartışma metronun dışına taşındı. "Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız" diyerek bağıran ve çevresindekilere rahatsızlık veren bir kişiyi, diğer yolcuların tepki göstermesiyle metrodan indirdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.