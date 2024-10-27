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Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız

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İstanbul'daki metro hattında seyahat eden vatandaşla Arap turistler arasında dil tartışması yaşandı. Arap turistlerin soru sorması üzerine bir vatandaşın ırkçı bir şekilde cevap vermesi sonucu tartışma çıktı. "Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız" diyerek Arap turiste bağıran vatandaş, diğer yolcuların tepki göstermesiyle metrodan indirildi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman metrosunda bir Türk ile Arap yolcu arasında "Türkçe konuş" tartışması yaşandı. Arap turistler metroya bindiği sırada koltuklarda oturan vatandaşlara bir soru sordu. Ardından vatandaşların içinden bir şahıs turistlere ırkçı bir tavırla cevap verdi. Sözlü tartışmaya devam eden şahıs, turistlere karşı el ve kol hareketleri yaparak küfürler savurdu.

Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız

DİĞER YOLCULAR DA DAHİL OLDU

Türk ile Arap yolcular arasında çıkan tartışmaya daha sonra diğer yolcuların da dahil olmasıyla iyice hararet arttı. Şahısların çok fazla gürültü yapması sebebiyle metro içinde sesler yükseldi ve tartışma metronun dışına taşındı. "Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız" diyerek bağıran ve çevresindekilere rahatsızlık veren bir kişiyi, diğer yolcuların tepki göstermesiyle metrodan indirdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

Muratsa:

İNSANIN ÜLKESINI DİLİNİ SAVUNMASI NE ZAMAN IRKCILIK OLDU.SIZIN GIBI HABERCELIK YAPANLARADA HABERCI DIYOLARYA

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İrfan Çapın:

İngilizce sorsa go go go diyerek bir kelime ingilizce konuşabilmek için gözünü yırtardın

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Umut Yağcı:

Yav ne boş adamlar var harbiden

13
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Yusuf Ay:

Hac ibadetini yapmak için Sudi Arabistana giden milyonlarca vatandaşımıza aynı muameleyi yapsalar niye arapça konuşmuyorsun deseler ne olacak. Kusura bakmayın Arap turiste yapılan şerefsizlikten başka bir şey değildir...

10
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Kasım Ekşi:

Irkçılık cezası ağır suç olmalı.

8
1
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Neyse o:

Bu faşist tipler maalesef son zamanlarda çoğaldı.Bunlar hakkında sert tedbirler alınmalı.

5
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sade vatandaş:

onlarla bir alıp vereceğimiz bir sorunumuz yok burada sorun suriyelilerin ülkeye basiretsiz yöneticilerle toplumsal barışı bozacak derecede doluşturulması işimize ekmeğimize kendimize bile yetmeyen refahımıza bedel ödemeden ortak olup göz dikmeleri çözüm süreci safsafatasıyla uğraşacaklarına bozdukları ekonomiyi ve yükolan bu mülteci kaçkını sorununu çözsünler zaten herkes burnundan soluyor birine çatmak için bahane arıyor

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Mehmet hakan Çelik:

Akıl işi değil.Memleket bitmiş bunlar dil derdinde.Çok değil 20 yıl sonra Türkiye de nüfusun yarısı ingilizce konuşacak.O zaman kim kime artistlik yapacak ?

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