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Devlet hastanesinde dehşet! Annesini boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü

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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde dehşet bir olay yaşandı. Hastanede tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından eziyet edilerek katledildi. Anne katili genç, güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

SESİ DUYAN GÜVENLİK KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.

Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

Devlet hastanesinde dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü

Devlet hastanesinde dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarsus Devlet Hastanesi Mersin Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Banu Boran:

Artık hangi habere üzüleceğimizi şaşırdık neler oluyorr!!!!!

102
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İdris Yıldız:

şu idam gelsin artık

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Emre Kaya:

Olay iğrenç haber iğrenç baştan aşağı iğrenç bir hal… uyuşturucu kullanıyor olması ayrı detay öldürmesi ayrı detay silah ayrı detay kesmek biçmek ayrı detay niye bu haberi bu insanlara sunuyorsunuz niye? Milyonlarca olay oluyor bu toplumun aile yapısı bu tarz olaylara uygun olmazken neden bu tarz haberlere Şahit oluyoruz?

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İlhan Fırat:

Bence bir an evvel kıyamet kopmalı. Dünyanın cehennemden farkı kalmayacak bu gidişle.

17
4
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TC Volkan Çevik:

kadına eziyet eden tecavüz eden çocukları istismar ve tecavüz eden kadına yönelik tüm eziyet ve işkence suçu işleyen BABAMDA OLSA İDAM EDİLSİN kadına yönelik cinayetlerde KISAS GETİRİLSİN..... YANLIŞ ANLAŞILMASIN ŞERİAT DEMİYORUM ŞERİAT E KARŞIYIM TAM BİR CUMHURİYETÇİYİM

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Halo Dayı:

Ne denir bilmiyorum ki. şu internet olmasa da okumasak görmesek artık şu haberleri

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