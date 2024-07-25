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Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan 10 kişi tutuklandı

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Mersin'de terör yandaşları tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan soruşturma sonucunda, kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. Görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti. Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Tunç: "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını paylaştı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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