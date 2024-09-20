Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışması sonucunda T.K. adlı şahıs, babası Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle öldürdü. Olay sonrası T.K. jandarmaya teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K., patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla geçerken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ve çocuklarıyla tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe ateş etti.

VURULAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli T.K.'nin ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Olay yerinden kareler;