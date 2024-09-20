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Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
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Mersin'de yol tartışması nedeniyle çıkan kavgada T.K. adlı şahıs; baba Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle öldürdü.

Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışması sonucunda T.K. adlı şahıs, babası Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle öldürdü. Olay sonrası T.K. jandarmaya teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K., patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla geçerken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ve çocuklarıyla tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe ateş etti.

Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

VURULAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli T.K.'nin ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Jandarma Politika 3-sayfa mersin Akyaka Baba Mut

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Yorumlar (5)

kendrick lamar:

eserinle gurur duy

19
5
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necip özgür tekkeşin:

bu insanlar neden bu durumda acaba... halk heryerde her zaman cok gergin. patlamaya hazir bomba olmusuz...

19
3
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Sinan Çeliker:

inna lillahi ve inna ileyhi raciun

7
2
yanıtYanıtla
aRMa 1979:

Hani idam?

1
0
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hasan:

O. Ç

0
0
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