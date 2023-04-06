Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de başıboş köpekler, belediye çalışanına saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Mut ilçesinde sokak köpekleri bir belediye çalışanına saldırdı. Yaralanan belediye personeli hastaneye kaldırılırken, köpeklerden biri yakalanıp barınağa götürüldü.

İlçede bulunan Cumhuriyet Meydanında belediye personeli Ali Bademci sabah saat 07.55 sıralarında iş yerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerden biri Bademci'nin bacağından ısırarak yaraladı. O sırada olayı gören zabıta ekipleri köpeklere müdahale etti. Yaralanan Bademci, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak gerekli tedavileri yapıldı.

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı

Öte yandan vatandaşlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi ihbar hattına mesaj atarak durumu bildirdi. Belediye görevlileri Mut ilçesine gelerek Bademciyi ısıran köpeği yakalayıp barınağa götürdü. Olayı anlatan Ali Bademci, "Sabahleyin 07.55 sularında iş yerine gidiyordum. Belediye kapısının önüne yaklaştığımda Cumhuriyet Meydanında sağ tarafımda 3 tane köpek vardı. Bir anda üzerime gelmeye başladılar. Bir tanesi sağ baldırımdan dişiyle tuttu. Beni yere düşürdü. Sonrasında bir an şoka girdim. Yanıma gelen zabıtalar vardı, sağ olsunlar onlar müdahale ettiler uzaklaştırdılar. Sonrasında hastaneye gittim iğne yaptılar, aşı yaptılar. Köpeklere herhangi bir şey demedim direk saldırdılar" dedi.

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı

Gündüz ve akşamları sokak ve caddelerde korkarak dolaştıklarını belirten vatandaşlar da, toplu halde gezen köpeklerin, kaldırım üzerine rastgele dökülen et ve kemik parçaları yüzünden kendi aralarında kavga edip, sokaktan geçen insanlara saldırdığını kaydetti.

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mersin Mut 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title