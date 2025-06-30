Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
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Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
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Mersin'de bir oto yıkamacıda çalışır vaziyetteki otomobilin içerisinde 4 gencin cesedi bulundu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda gaz zehirlenmesi sonucu öldükleri sanılan gençlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, iş yerinde ayrıca ölü bir köpek bulundu.

Gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkamada 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

4 GENÇ HAREKETSİZ BULUNDU

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, kepengi aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi. Otomobil içerisinde Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.'yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.'yi hareketsiz buldu.

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 3 cansız beden çıktı

EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU İZİLER BULUNDU

Öte yandan, iş yeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 3 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bu gencecik çocukları uyuşturucuya sürükleyenlerin Allah belasını versin.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMusty:

tertemiz is olmus

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıDoğruya doğru:

günümüz gençleri ne kullanıyorsa acil tesbit edilsin Türkiye de tüm kamu görevlilerini gençleri korumaya davet ediyorum.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Uyuşturucu varsa işin .içinde , her sonuç olabilir

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Oldumu şimdi bu kadar cahillik araba niye çalışır durumdaki kış olsa neyse ya arkadaş bu kadar bilinçsizmisiniz intihar denir ancak buna

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