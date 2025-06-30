Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkamada 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

4 GENÇ HAREKETSİZ BULUNDU

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, kepengi aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi. Otomobil içerisinde Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.'yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.'yi hareketsiz buldu.

EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU İZİLER BULUNDU

Öte yandan, iş yeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.