Mersin'de Kurban Bayramı tatilinde araç giriş çıkışlarında artış yaşandı

Vali Ali Hamza Pehlivan, 9 günlük tatil boyunca Mersin'e toplam 1 milyon 691 bin 298 araç giriş çıkışı olduğunu belirterek, "Geçen yılın Kurban Bayramı tatil haftasına göre araç giriş çıkış sayılarında yüzde 19 artış oldu" dedi.

Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil süresince Mersin'de yaşanan trafik yoğunluğu, meydana gelen trafik kazaları, alınan ve uygulanan tedbirler, trafik kontrol, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin sonuçları değerlendirildi.

Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma başta olmak üzere ilgili bütün birimlerin 7/24 esaslı çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti: "Kurban Bayramını da içine alan 9 günlük tatil boyunca ilimize 1 milyon 691 bin 298 araç giriş çıkışı oldu. Geçen yılın Kurban Bayramı tatil haftasına göre araç giriş çıkış sayılarında yüzde 19 artış oldu. Tatil boyunca emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz tarafından 95 bin 962 araç denetlendi. Geçen yıla göre araç denetim sayısında yüzde 39 artış sağlandı. Trafik kontrol ve denetlemelerde 16 bin 436 araca cezai işlem uygulandı. Geçen yıla göre cezai işlemlerde yüzde 47 artış oldu. 3 bin 398 araca hız ve radar işlemi yapıldı. Geçen yıla göre hız ihlallerinde yüzde 25 oranında azalma oldu."

"9 günlük tatil boyunca 288 trafik kazası meydana geldi"

Pehlivan, 9 günlük tatil boyunca 288 trafik kazası meydana geldiğini ifade ederek, geçen yıla göre trafik kazalarında yüzde 18 oranında azalma olduğunu belirtti. Meydana gelen trafik kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Pehlivan, geçen yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 66 azalma olduğunu vurgulayarak, "Trafik kazalarında 265 kişi yaralandı. Geçen yıla göre yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 32 azalma oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Trafik tedbirleri, kontrol ve denetimlerin tatil dolayısıyla yollarda yaşanan yoğunluk nedeniyle artırıldığına işaret eden Pehlivan, çalışmaların aynı hassasiyetle 7/24 esasına göre devam edeceğini kaydetti. Vatandaşlardan trafikte seyrederken kurallara uymalarını isteyen Pehlivan, "Otomobillerde de otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Hız ihlali yapmayalım. Yola odaklanalım. Trafik ışık ve işaretlerine; hasılı bütün trafik kurallarına muhakkak uyalım" dedi.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı. - MERSİN