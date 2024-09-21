Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
Mersin'de polis, ev görünümlü bir konteynerde yaptığı operasyonda 8 bin 540 sentetik hap, uzun namlulu silahlar ve 4 kilo 760 gram esrar ele geçirdi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de ev görünümlü bir konteynere baskın yapan polis, içeride zulalanmış uyuşturucu maddeler, uzun namlulu silah ile bahçeye bidonla gömülmüş kalaşnikof ve esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
EKİPLER KONTEYNERE OPERASYON YAPTI
Alınan ilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde R.B.'ye ait bahçe içerisindeki bir konteynerde şüpheli şahısları belirledi. Şüphelilerin sürekli konteyneri kullandığını tespit eden polis operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler D.D. ile İ.T. yakalanarak gözaltına alındı.
İÇERİDEN NELER ÇIKTI NELER
Konteynerde yapılan aramada iki koli ve bir çuval içerisinde ise 8 bin 540 adet sentetik hap, 1 adet yabancı menşeli uzun namlulu otomatik silah, silaha takılı 1 adet şarjör, bahçede bidonlara gömülü 9 adet preslenmiş poşet içerisinde 4 kilo 760 gram esrar, 1 adet hassas terazi, bir adet kalaşnikof AK-47 marka uzun namlulu tam otomatik silah, silaha ait 1 adet şarjör ve mermiler ele geçirdi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.