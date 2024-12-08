Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı: 'Ara polisi' dedikten sonra kaçtı

Mersin'de kimliği belirsiz kişi, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşürdü. Kendisine tepki gösterenlere de, "Ara polisi" karşılığını verdi.

Öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstükimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü.

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Çevredekiler, şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"ARA POLİSİ"

Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.