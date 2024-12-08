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Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı: "Ara polisi" dedikten sonra kaçtı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, muhtarlık binası önünde bulunan Atatürk büstünü yıktı. Kendisine tepki gösteren çevredeki kişilere 'Ara polisi' yanıtını veren saldırgan, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Büst, başka bir kişi tarafından yerine koyuldu.

Mersin'de kimliği belirsiz kişi, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşürdü. Kendisine tepki gösterenlere de, "Ara polisi" karşılığını verdi.

Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı

Öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstükimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü.

Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı

KAMERAYA YANSIDI

Çevredekiler, şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı: 'Ara polisi' dedikten sonra kaçtı

"ARA POLİSİ"

Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.

Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAziz Dağ:

Kahrolsun putperestlik

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

PUTÇULUK ANITA SAYGI DUYMAK DEĞİL .KILI KÜVET İÇİNE KOYUP İL İL GEZDİRMEK ,TAŞIN ETRAFINDA DÖNÜP TAŞA TAŞ ATMAKTIR.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

YALLAH ARABİSTANA DİYECEM DE ORADA SONUNDA LAİLKLEŞTİ OHHHH

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Haber YorumlarıCengiz Hatun:

Piç

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Zaten onun bunun veletleri arayın diyor ve kaçıyor savcı ve hakimlerde fetöcü değil ama şimdiki cemaatlerini çözemedik diye düşünüyorum ceza veremiyor

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