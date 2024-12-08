Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı: "Ara polisi" dedikten sonra kaçtı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, muhtarlık binası önünde bulunan Atatürk büstünü yıktı. Kendisine tepki gösteren çevredeki kişilere 'Ara polisi' yanıtını veren saldırgan, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Büst, başka bir kişi tarafından yerine koyuldu.
Mersin'de kimliği belirsiz kişi, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşürdü. Kendisine tepki gösterenlere de, "Ara polisi" karşılığını verdi.
Öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstükimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü.
KAMERAYA YANSIDI
Çevredekiler, şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
"ARA POLİSİ"
Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.