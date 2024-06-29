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Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti

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Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin uzman çavuş, diğerinin ise Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.

Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti

OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.

Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 35 YARALI VAR

Kazada otomobilde bulunan uzman çavuş ile otobüste yer alan Rus asıllı Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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